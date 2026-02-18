Marcio Amoroso è stato uno degli attaccanti più letali in Italia sul finire degli anni 90'. Il brasiliano formava una grande coppia all'Udinese con Bierhoff. Il brasiliano ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ricordando una sfida alla Fiorentina:
Amoroso: “Contro la Fiorentina svoltai. Una doppietta cambiò tutto”
"Il 15 dicembre 1996. Giochiamo in casa con la Fiorentina. In spogliatoio tutti sapevano che sarei andato via e che non mi ero ambientato. Ero una riserva. Ma quel giorno, visti gli infortuni di un paio di compagni, giocai. E prima di entrare in campo Alessandro mi appese al muro. “Vuoi andar via? Va bene, ma oggi sei uno di noi. Se non segni almeno due gol ti prendo a calci nel sedere”. E finì proprio così: 2-0, doppietta mia. Da quel giorno è partito tutto"
