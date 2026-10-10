Oggi direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi ha costruito una parte importante della propria carriera dirigenziale all’Empoli, dove ha contribuito alla crescita di diversi giocatori. Intervistato da Tuttosport, ha ripercorso alcune delle operazioni di scouting che ricorda con maggiore soddisfazione, soffermandosi anche su Fabiano Parisi, oggi giocatore della Fiorentina:

"Vicario lo presi a Empoli proprio dal Cagliari, facendo la trattativa con Giulini. Con noi fece due anni veramente importanti: è stato fondamentale per le due salvezze. Ma poi quei giocatori che avevo preso dalla Serie C, tipo Di Lorenzo dal Matera e Parisi dall’Avellino, quando era in C e noi lo seguivamo già in D. Quando hai il coraggio di investire su ragazzi che provengono dalla Lega Pro e poi uno addirittura ha vinto un Europeo ed è diventato capitano del Napoli… sono belle soddisfazioni".