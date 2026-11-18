Alieu Njie ha parlato in zona mista a TV4 dopo la partita fra la sua Svezia e la Polonia in cui ha rimediato un infortunio che lo ha costretto al cambio. Il giovane attaccante ha però rassicurato tutti sulle sue condizioni:

Ero scioccato all’idea di giocare con Gyokeres e di dargli un pallone che lui ha gestito e trasformato in un assist per Hugo (Larsson). È stata una sensazione incredibile, sono state emozioni a non finire. Non riesco a descriverlo. Se mi aspettavo di essere titolare? In realtà no. Potter aveva già lavorato con questi giocatori ed era abituato ad altri calciatori. Ma gli sono indescrivibilmente grato. Voglio solo dirgli grazie.

L'infortunio

Ho rimediato una botta alla coscia. Ho provato a continuare a correre, ma non ci riuscivo, quindi non si prendono rischi. Spero che passi prima della mia prossima partita con la Fiorentina