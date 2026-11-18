Scaloni dopo il 7-0 alla Costa Rica: "Paz e Mastantuono crescano con calma, i colpi di genio servono alla squadra, non a sé stessi."
VIDEO - Non solo Mastantuono. Doppietta anche per Nico Paz con l'Argentina
Dopo la vittoria dell'Argentina per 7-0 sulla Costa Rica (in cui ha trovato una doppietta Mastantuono), il ct albiceleste Lionel Scaloni ha parlato così in conferenza stampa:
Accompagniamo la crescita di Nico Paz, gli vogliamo far capire che i colpi di genio vanno messi al servizio della squadra e le gare non si vincono da soli. Lo ha capito il più forte di sempre, quindi come potrebbero non capirlo lui e Franco, per esempio? Il messaggio è stato recepito. Franco? In campo era il più giovane, dobbiamo accompagnarlo senza bruciare le tappe. Gli servono tranquillità e sostegno. Diventerà un gran giocatore, ed è per questo che bisogna evitare soprannomi o paragoni troppo arditi che lo potrebbero danneggiare.
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