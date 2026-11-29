L'unico baluardo viola ad Udine va ko. Infortunio per De Gea, dopo un gran primo tempo
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Un primo tempo da dimenticare, quello della Fiorentina ad Udine. Uno dei pochissimi a salvarsi è stato David De Gea, in grande spolvero, nonostante un contesto negativo. Lo spagnolo ha tenuto in vita i viola nel primo tempo, ma ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.
Cos'è successoSu un colpo di testa di Karlstrom, l'ex United ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Nello slancio per effettuare la parata, De Gea si è fatto male al polpaccio. Un problema fisico che ha costretto Vanoli al cambio, con Christensen che torna quindi in campo.
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