VIDEO - Vanoli: "Sì, sono l'uomo giusto. Ho sposato il progetto"

Un primo tempo da dimenticare, quello della Fiorentina ad Udine. Uno dei pochissimi a salvarsi è stato David De Gea, in grande spolvero, nonostante un contesto negativo. Lo spagnolo ha tenuto in vita i viola nel primo tempo, ma ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

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Su un colpo di testa di Karlstrom, l'ex United ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Nello slancio per effettuare la parata, De Gea. Un problema fisico che ha costretto Vanoli al cambio, con Christensen che torna quindi in campo.