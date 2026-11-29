L'avvio della Fiorentina ad Udine è stato negativo, vista la rete di Lovric dopo 8 minuti. Una rete che certamente non ha aiutato la viola, anche sotto l'aspetto morale, come si è visto pochi minuti dopo. Su una palla alta, Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo sono andati a contrasto.

Zaniolo ha allargato il gomito, colpendo Ranieri. Il centrale viola non ha preso bene il fallo: "Ti faccio male, ti faccio male te lo dico", questo il labiale diretto all'ex compagno.