Ranieri e Zaniolo subito a contatto. Il centrale viola non prende bene il fallo di Zaniolo
L'avvio della Fiorentina ad Udine è stato negativo, vista la rete di Lovric dopo 8 minuti. Una rete che certamente non ha aiutato la viola, anche sotto l'aspetto morale, come si è visto pochi minuti dopo. Su una palla alta, Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo sono andati a contrasto.
Zaniolo ha allargato il gomito, colpendo Ranieri. Il centrale viola non ha preso bene il fallo: "Ti faccio male, ti faccio male te lo dico", questo il labiale diretto all'ex compagno.
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