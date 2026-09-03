VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

In vista dei prossimi appuntamenti ufficiali della formazione di Fabio Grosso, sono state indicate le misure organizzative consigliate in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per le gare ad alto rischio contro Venezia (4ª giornata di Serie A) e Pisa (sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa).

Venezia - Fiorentina (11 settembre 2026)

Per la trasferta in programma venerdì 11 settembre al Penzo contro il Venezia, caratterizzata da profili di rischio, sono state suggerite le seguenti limitazioni:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Firenze esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società "ACF Fiorentina";

Implementazione del servizio di stewarding;

Rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.

Fiorentina - Pisa (15 settembre 2026)

Stesse attenzioni e ulteriori paletti sono previsti per il derby toscano di Coppa Italia Frecciarossa, in calendario al Franchi per martedì 15 settembre:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa riservata esclusivamente al settore ospiti e solo per i possessori della tessera di fidelizzazione del "Pisa Sporting Club 1909";

I residenti in Provincia di Pisa potranno acquistare tagliandi nei settori diversi da quello ospiti solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della "ACF Fiorentina" sottoscritta prima del 14 agosto 2026;

Incedibilità del titolo d’ingresso;

Implementazione del servizio di stewarding.