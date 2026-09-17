Dopo le due vittorie consecutive contro il Venezia in campionato e il Pisa nel derby toscano di Coppa Italia, il popolo viola è pronto a rispondere nuovamente presente. Domenica alle 12.30, infatti, la Fiorentina tornerà al Franchi per affrontare il Napoli e l'attesa in città cresce di ora in ora. Il pubblico è pronto a stringersi ancora una volta attorno alla squadra di Paolo Vanoli, con lo stadio che si avvia verso una grande affluenza.

A confermarlo è anche la situazione dei biglietti. La vendita generale è ancora in corso, ma, come si può vedere dalla mappa aggiornata dei posti disponibili, sono ormai pochi i settori nei quali è possibile acquistare un tagliando. Le disponibilità rimaste sono, ad ora, presenti esclusivamente nei settori con le fasce di prezzo più alte: Tribuna VIP e Tribuna d'Onore.

La vendita è stata organizzata in tre fasi. La prima, riservata ai possessori di InViola Premium Card, è terminata il 14 settembre alle 11.59. Dalle 12.00 dello stesso giorno è invece partita la vendita generale, che proseguirà fino alle 8.59 di domenica 20 settembre. Dalle 9.00 del giorno della partita sarà infine attiva la fase Match Day, con le relative tariffe.

Il messaggio del popolo viola, dunque, è già chiaro: dopo aver accompagnato la squadra nei successi contro Venezia e Pisa, il Franchi si prepara a vestirsi a festa anche contro il Napoli. Il calcio d'inizio è fissato per domenica alle 12.30.