Lo Sparta Praga ha fatto sapere che Martin Graiciar, attaccante classe 1999 in prestito dalla Fiorentina, è caduto male durante uno scontro di gioco in amichevole e si è fratturato la clavicola, ponendo fine ad una stagione che, per lui come per il calcio ceco, stava per riprendere (calcio d’inizio il 27 maggio).