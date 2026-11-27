Sembra quasi essere uno scherzo, invece è la triste realtà: un anno dopo la Fiorentina si ritrova di nuovo a dover lottare per non retrocedere. Eppure quasi tutti gli attori del disastro del campionato precedente sono stati cambiati, dal direttore sportivo ai giocatori. Ci troviamo quindi di fronte a un mistero da risolvere, quasi scientificamente, per evitare di dover parlare di “maledizione”, o di “incompetenza” del direttore sportivo o dell’allenatore, quando, nonostante profondi cambiamenti, la stessa situazione continua a ripresentarsi, in modo abbastanza inspiegabile dopo un mercato estivo molto ambizioso.

Circa due mesi fa, nella lettera aperta che avevo scritto a Catherine Commisso le avevo dato il consiglio di rimanere vicino alla squadra, insistendo sul fatto che qualcosa mancava nella struttura interna del Viola Park. Per fare funzionare una ditta, il capo - cioè il proprietario - deve sempre essere vicino ai suoi direttori e ai suoi impiegati, per assicurarsi che tutto stia funzionando bene, e per spronarli in modo quotidiano a fare meglio. Chiaramente, è un ruolo che né Ferrari, né Paratici, stanno svolgendo, forse per limiti caratteriali o strutturali. In passato, questo ruolo era ricoperto da Joe Barone. Infatti, ci vuole una figura d’autorità che trascorra moltissimo tempo nello spogliatoio, a osservare gli allenamenti, a discutere con i giocatori e con l’allenatore in modo individuale, per evitare questi cali di tensione che sono diventati una quasi normalità nella Fiorentina.

Se la Fiorentina fosse terza in classifica, e avesse un calo di tensione, la cosa potrebbe forse essere accettata. Ma la miglior posizione che la Fiorentina occupa da un anno e mezzo è il quindicesimo posto, mentre la rosa è costruita per lottare per l’Europa. E’ una cosa ridicola, assurda! Personalmente, avrei mandato tutti i giocatori in ritiro dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma, prima della debacle del Centenario contro il Frosinone. Infatti, un dirigente navigato avrebbe agito proprio in quel modo, e forse la squadra si sarebbe scossa e non sarebbe nella posizione di classifica che occupa adesso. Da due anni, troppa carota è stata usata, e troppo poco bastone, accettando che il quindicesimo posto in classifica diventi una quasi normalità. E quando ascolto le parole di De Gea, capitano della Fiorentina, che dice: “abbiamo un’altra gara importante domenica prossima contro l’Udinese” sembra di sentire un giocatore del Pisa o del Verona di turno (per nominare squadre retrocesse nella scorsa stagione) per cui l’unico obiettivo è una salvezza sofferta. Se il capitano della Fiorentina parla in questo modo, vuole dire che c’è qualcosa che non va, perché la squadra è in una posizione di classifica inaccettabile che una, due, o tre vittorie non cambierebbe.

Sapendo che la Fiorentina perde sistematicamente la prima partita dopo le soste per la nazionale, perché non aver organizzato un ritiro prima della partita contro il Monza, che era cruciale, e che poteva permettere di allontanarsi dalla zona calda di classifica? E’ una domanda che tutti devono farsi, da Joseph e Catherine Commisso, a Ferrari e Paratici, a Vanoli. C’è una certa leggerezza e mancanza di carattere dentro al Viola Park, mentre una buona dirigenza è dovrebbe anticipare, ed evitare, certe situazioni.

Vado oltre: è stato un errore non annunciare un obiettivo all’inizio di questa stagione. L’obiettivo poteva essere di lottare per il sesto posto, accettando di arrivare ottavi. Ma almeno il fatto di avere un obiettivo chiaro evita di entrare in campo molli e rilassati. Infatti, in assenza di obiettivo, un po’ come per uno studente medio prima di un esame, l’unico scopo diventa la sufficienza risicata, la salvezza. E questo non è accettabile per una squadra con il blasone della Fiorentina, che ha speso moltissimo nelle ultime sessioni di calciomercato.

Lancio anche una provocazione: se lo scopo fosse davvero la salvezza, allora perché andare a comprare i vari Oulai, Atta, Valdepeñas, Viery, Dragusin, Pellegrino? Avevamo in casa Amatucci, Rubino, Martinelli, Kouadio, Comuzzo, Braschi. Potevamo riprendere per pochi spiccioli Favasulli, e un anno fa Ghilardi. A quel punto, con una squadra giovane costruita con giocatori della Primavera, che, ricordiamolo, con Mister Galloppa, ha vinto lo scudetto per la prima volta in più di quarant'anni, i tifosi avrebbero avuto l’orgoglio e la consolazione di vedere la Fiorentina seguire un modello virtuoso, che potrebbe anche dare i suoi frutti tra alcuni anni.

Tutti gli addetti ai lavori sottolineano che la Fiorentina non è squadra: ma forse è stato un errore acquistare così tanti giocatori giovani, che non hanno mai giocato in Italia, che non parlano neanche l’italiano, e che considerano la Viola come una tappa transitoria prima di essere comprati da una grande squadra. Almeno con i giocatori formati nella cantera viola, ci sarebbe un certo senso di appartenenza. Alcuni giocatori (come Fortini, o Chiesa) non ce l’hanno, ma altri dichiarano apertamente che è il loro sogno indossare questi colori. Vi ricordate le lacrime di Braschi al suo esordio al Franchi? Com’è possibile aver mandato via questo ragazzo, che avrebbe dato tutto per questa maglia, e che sta iniziando a dimostrare in Svizzera il suo fiuto del gol. Perché comprare un giocatore come Beto a peso d’oro, quando c’era Braschi da fare crescere, e che comunque l'obiettivo sembra essere la salvezza risicata?

Paratici ha voluto dare la sua impronta internazionale alla squadra, ma l’ha fatto senza costruire una struttura solida, e senza trovare l’allenatore adatto alla sua idea di gioco. Ecco perché è necessario che il proprietario (o un suo braccio destro di forte personalità) sia presente, per evitare un “one man show” com’è successo quest’estate, con i risultati che conosciamo, e un cambio di allenatore già alla terza giornata di campionato. Forse questa squadra giocherebbe meglio con un Maresca, o un Farioli. Tuttavia questi allenatori top, in questo momento, rifiutano di venire alla Fiorentina. Se vogliamo credere nella bontà del Viola Park, allora direi che dobbiamo noi stessi costruirci il nostro allenatore top. Osservate i risultati del Modena di Mister Galloppa in Serie B, sistemato al secondo posto in classifica. Se lo scopo era solo di salvarsi, tanto valeva affidare questa squadra a Galloppa per cinque anni, e costruire un vero progetto, cercando di integrare tantissimi giocatori provenienti dal settore giovanile.

Credo di aver toccato la corda giusta: il problema della famiglia Commisso, e in particolare del Presidente Joseph, è di non aver creduto interamente nella bontà del Viola Park. Mi spiego: perché andare a smantellare la squadra Primavera che ha appena vinto il campionato per la prima volta in quarant’anni, quando il sogno di Rocco era proprio di vedere questi ragazzi indossare la maglia viola al Franchi. Con i soldi messi a disposizione, Paratici avrebbe potuto acquisire tre giocatori forti, e di esperienza, da affiancare ai nostri giovani, invece di rifare la squadra da capo, spendendo tanto, e in modo controproduttivo.

Per concludere, essendo un tifoso, il mio auspicio è che la squadra ingrani, già contro l’Udinese, e che alla fine gli acquisti di Paratici si rivelino azzeccati. La stagione può ancora essere salvata, risalendo a metà classifica e vincendo la Coppa Italia. Tuttavia, ci sono alcune lezioni da tirare per il futuro, e urge inserire una figura forte dentro al Viola Park, che sia in grado di evitare che l’ambiente si rilassi troppo. Qualcuno alla Andreazzoli, per fare un esempio: non un amico dei calciatori che dà pacche sulle spalle loro; piuttosto qualcuno che li critichi in modo costruttivo, e che li costringa a remare nella stessa direzione e a mantenere un'attitudine umile.

Nota sull'autore:

Erik Vincenti Zakhia, è uno scrittore, poeta, ingegnere, esperto di permacultura e attivista per la pace, oltre che un tifoso della Fiorentina. Ha 35 anni, e abita Amchit, in Libano, con la sua famiglia (tutti tifosi viola). E’ titolare di un master in ingegneria nello sviluppo sostenibile dall’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, e parla quattro lingue. Potete seguire il suo lavoro su Linkedin https://www.linkedin.com/in/erik-zakhia/ e su Instagram: https://www.instagram.com/arbarodeespero/