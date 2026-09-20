Una gara attesa, quella contro il Napoli. Quasi 23mila tifosi viola per spingere i ragazzi di Vanoli

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI PARTITA SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

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Primo big match casalingo della stagione per la Fiorentina. Contro il Napoli i tifosi viola hanno riempito lo Stadio Franchi, nei limiti possibili per la capienza attuale. I biglietti emessi sono 22.567, per un incasso totale di 704.357,46 Euro.

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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