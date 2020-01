Iachini sul dualismo Badelj-Pulgar “Incompatibili”

Nel corso della conferenza stampa odierna viene chiesto a Beppe Iachini se Badelj e Pulgar siano compatibili in campo. Iachini non si nasconde e risponde in maniera piuttosto chiara: “Sono due giocatori che occupano la stessa posizione in campo“. Chiaro quindi che uno dei due con il nuovo mister viola dovrà stare in panchina oppure dovrà essere ceduto e in questo caso a partire dovrà essere Badelj che ricordiamo è in prestito annuale dalla Lazio.