“Iachini dà speranza. Piatek alla Fiorentina? Si può fare, ma non è semplice”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Stefano Agresti ha parlato dell’arrivo di Giuseppe Iachini alla Fiorentina (alle 16.30 la conferenza stampa di presentazione) e del mercato viola:

Iachini dà speranza alla Fiorentina. E’ di casa a Firenze, è cresciuto lì come calciatore ed ha un legame con la piazza. In un momento del genere è necessario un allenatore che ricompatti l’ambiente e trasmetta grinta e carattere. A gennaio mi aspetto delle mosse rilevanti sul mercato, soprattutto a centrocampo e in attacco. Pradè ha costruito una buona squadra in estate, la Fiorentina è stata vittima anche di una situazione che si è venuta a creare dopo gli infortuni. Qualcosa avrà sbagliato anche Pradè, ma non mi pare il principale responsabile dei risultati ottenuti dalla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Il bilancio di Montella sulla panchina viola era clamorosamente negativo, il cambio era inevitabile. Piatek alla Fiorentina? E’ un’opportunità, si può fare, ma non è semplice perché il Milan l’ha pagato tanto solamente un anno fa. Se si creeranno le condizioni, Pradè potrebbe provare a prenderlo. Bisogna vedere, in questo caso, quale sarebbe la formula.