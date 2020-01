Iachini: “Contano i punti, in futuro saremo più bellini. Dovevamo vincere in tutte le maniere”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro la Spal per 1-0:

Nervoso? Sono qui da pochi giorni, non ho la bacchetta magica, la squadra sta dimostrando solidità. Non ho la presunzione di dire che questa è la mia Fiorentina. Nei primi minuti abbiamo giocato discretamente, poi siamo andati un po’ in ansia. Non si vinceva da mesi al Franchi, per questo si creano delle pressione. Tutto diventa più pesante per i giocatori che perdono le certezze assimilate nei pochi giorni in cui siamo stati insieme

Dovevamo prendere i tre punti in tutte le maniere. Abbiamo dimostrato solidità, abbiamo creato le nostre occasioni su cui cercheremo di migliorare. Erano importanti i tre punti per tirare fuori la testa dalla sabbia. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo margini di miglioramento.

Il presidente negli spogliatoi a fine primo tempo? Non l’ho visto.

Boateng titolare? In settimana avevo visto Dusan con la gamba pesante. Io preparo più partite. Nella prima mi dovevo tenere qualche freccia in più. Se fossi partito con Dusan, nella seconda parte della gara sarebbe potuto calare e non so quanta minuti nelle gambe avrebbe avuto Cutrone. Non siamo stati bellissimi, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Dobbiamo ritrovare la nostra compattezza, poi avremo modo di migliorare sulle linee di passaggio.

Cutrone? Domani faremo dei test per capire il suo minutaggio. Mi devo basare sui test fisici che non potevo fare prima della patita di oggi. Grazie a quelli capiremo come farlo arrivare al top. Oggi è è entrato col piglio giusto.

Cosa mi sta piacendo di più? Dovevamo ritrovare solidità. Cominciamo a costruire ferro per diventare una squadra tosta. In due partite abbiamo rischiato pochissimo, è stata compatto, non abbiamo lasciato spazio alle ripartenze. Dobbiamo capire che non possiamo dare il fianco agli avversari. Dobbiamo lavorare per ritrovare le nostre certezze.

Sottil? Ringrazio lui e Federico che si sta impegnando tanto. E’ rimasto fermo per via dell’infortunio, oggi ha patito un po’ sul piano fisico. Sia Chiesa che Sottil potranno darci una mano in fascia. Oggi dobbiamo accorciare il campo a Federico. Sottil lo sto valutando, sta imparando dei movimenti. Con un altro giocatore offensivo probabilmente avremmo lasciato il fianco agli avversari. Oggi dobbiamo portare a casa i punti, ci sarà tempo per essere più bellini.

La Spal aveva vinto contro il Torino e la Lazio, in Serie A non è mai facile vincere. La Spal si esprime bene in trasferta. In casa, come noi, ha qualche pressione di troppo.

Dedica? Dedico la vittoria ai tifosi, alla squadra, al presidente e ai direttori che mi hanno dato fiducia. Dobbiamo crescere ancora.

Oggi avevamo tutto da perdere, dovevamo giocare con testa. Potevamo avere due punti in più. A Bologna abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare. Con la società sto valutando la possibilità di inserire degli elementi per rendere la rosa più omogenea. In questa fase dobbiamo riorganizzarci ed essere compatti. Non mi accontento di 40 punti, voglio andare ancora più su.

Il pallonetto di Valoti? Penso che Dragowski abbia toccato il pallone”.