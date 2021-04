Iachini/2: “Salviamoci prima possibile, oggi propositivi. Rigore? Proteste inutili”

Dopo le dichiarazioni rilasciate alle tv, Beppe Iachini ha preso la parola anche in sala stampa. Questo il suo commento dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa: “Sapevamo che potesse essere una partita difficile perché il Genoa ha giocatori d’esperienza e qualità. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo stati puniti al primo errore ma poi non abbiamo sbagliato più niente. Siamo stati ordinati e organizzati. Ai ragazzi ho chiesto di giocare in maniera propositiva, siamo arrivati spesso vicini alla porta avversaria ma ci è mancato l’ultimo passaggio. L’inferiorità numerica ci ha penalizzati nell’atteggiamento ma va bene così, mi è piaciuto lo spirito del gruppo, anche di chi è entrato”.

Iachini ha poi continuato: “L’obiettivo è di fare punti e di raggiungere la salvezza il prima possibile, poi onoreremo il campionato. Cercheremo anche di recuperare i ragazzi che fino ad ora non hanno fatto una stagione brillante. Mi aspetto prestazioni importanti sia in fase difensiva che offensiva, dobbiamo riprendere il discorso del finale della scorsa stagione. Proteste per il presunto rigore a fine gara? Mi sembra che la palla sia andata in una certa direzione. C’è il VAR e credo che la decisione presa sia stata quella giusta, proteste inutili”.