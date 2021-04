Ballardini: “Rigore di Eysseric? Non si interviene così. Si può sbagliare, ma…”

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha commentato l’episodio a fine gara in area viola per il quale i rossoblù hanno chiesto il rigore. Queste le sue parole a Sky Sport: “Non devi intervenire il quel modo, se lo fai il rischio è grande. Eysseric arriva in modo scomposto su Zappacosta, normalmente la decisione non è quella che ha preso l’arbitro. Sbagliano tutti, ma se un mio giocatore fa un’entrata così io mi preoccupo”.

Poi Ballardini si è concentrato sull’andamento generale della partita: “Gara difficile ma risultato di straordinaria importanza vista la ripresa del campionato dopo la sosta. Sapevamo di trovare una squadra con qualità fisiche e tecniche straordinarie, che ha anche cambiato allenatore. Non è stata una partita giocata particolarmente bene ma è stata tosta. La prestazione oggi è stata un po’ appesantita. Alla fine quando pareggi con un’ottima squadra come la Fiorentina sei dispiaciuto visto quello che è successo ma va bene”.