Ci pensa il solito Vlahovic a salvare la Fiorentina: punto d’oro. Ribery espulso

Pari e patta a Genova tra la formazione di Ballardini e la Fiorentina di Iachini. Un punto che, alla luce della classifica, fa contenti tutti in ottica salvezza. Ritmi molto bassi a inizio gara. Il primo tentativo arriva al 4° minuto di gioco con il colpo di testa fuori misura di Vlahovic. La Fiorentina prova a rendersi pericolosa con un’altra inzuccata, questa volta al 12° con Milenkovic, ma è il Genoa a passare in vantaggio un minuto dopo: difesa viola immobile sul taglio in area per Scamacca che in scivolata mette in mezzo per Destro, liberissimo di insaccare il rigore in movimento. La Fiorentina accusa il colpo e rischia in altre due occasioni, complice un Milenkovic lontano anni luce dai livelli delle prestazioni fornite fino ad un anno fa. Ci pensa Vlahovic a raddrizzare la situazione al 23°: il sinistro ad incrociare su assist di Castrovilli è l’ennesima perla della sua stagione.

La squadra di Iachini prende coraggio e inizia a fare la gara. Al 28° ci prova Bonaventura con un destro rasoterra da fuori area che termina al lato, ma al 31° è il salvataggio di Pezzella su Zappacosta (favorito da uno svarione di Pulgar a centrocampo) a evitare il peggio nel miglior momento dei viola. Al 36° è il tiro cross di Caceres a mettere i brividi a Perin, poco dopo grande intuizione di Castrovilli dal limite: il suo cross per Caceres trova l’uruguaiano di un soffio in ritardo. Il palo colpito al 42° da Destro è viziato da un evidente fuorigioco (segnalato dall’assistente di linea), mentre l’ultimo brivido prima della fine del primo tempo arriva dalla rovesciata di Castrovilli al 44° che esce di poco a lato.

La ripresa si apre senza cambi, ma ci pensa Ribery segnare (in negativo) la gara. Al 51° il francese entra con i tacchetti sulla caviglia di Zappacosta: intervento senza senso a centrocampo ed espulsione, Fiorentina in 10. Il Genoa prova ad approfittare della superiorità numerica, ma il colpo di testa di Radovanovic su calcio di punizione di Strootman esce a lato. Al 61° ci prova Scamacca con un destro fuori misura da posizione defilata, mentre al 66° sono i viola ad andare vicini al vantaggio: azione costruita dalla sinistra che porta al cross di Venuti e al conseguente colpo di testa di Bonaventura che termina non di molto alto sopra la traversa. Stessa sorte per il destro dalla distanza scoccato da Badelj al 74° e quello di Vlahovic al minuto 82. Nessun ulteriore sussulto fino al triplice fischio dell’arbitro, fatta eccezione per le proteste rossoblù dopo un contatto (dubbio) in area viola tra Eysseric e Zappacosta. Finisce 1-1. Meglio la Fiorentina ai punti ma pareggio sostanzialmente giusto. Un punto prezioso per entrambe le squadre che approfittano dei risultati delle squadre in zona retrocessione.