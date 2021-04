Genoa-Fiorentina, le pagelle di VN: follia di Ribery, Vlahovic il baluardo viola

VLAHOVIC 7.5: Varie spanne sopra tutti, il migliore in campo per grande distacco. Il gol che trova è da attaccante di grande qualità, perfetto in tempi e giri. Quando la squadra soffre, si affida completamente a lui, che non sbaglia un controllo o uno stop. Una crescita impressionante da parte del serbo.

RIBERY 4: Partita negativa in tutti i sensi per il numero 7 viola. Brutta la partita, dove non riesce mai ad accendersi pur provando la giocata. Follia l’entrata durissima su Zappacosta, che gli costa il rosso diretto. Sa di averla fatta grossa, e non accenna nemmeno una minima protesta, anzi a testa bassa si scusa con il terzino e lascia il campo.

TUTTE LE ALTRE VALUTAZIONI