Brovarone: “Grazie Vlahovic, Ribery che follia”

Il commento dell’opinionista di Radio Bruno Bernardo Brovarone immediatamente a fine gara.

Sicuramente un punto guadagnato visti i risultati delle avversarie. certo che non è stato un grande spettacolo co un pareggio che stava bene a tutte e due le squadre. Il Genoa non ha fatto niente per vincere e adesso i punti di vantaggio sono otto a nove partite dalla fine. Bisogna stare sereni e lucidi ma consapevoli di dover giocare partite difficili da qui alla fine. Dal campo non possiamo pretendere niente di più di questo sperato che il prossimo anno molti giocatori se ne vadano. Per esempio non capisco l’atteggiamento di Milenkovic sul gol di Destro e pensare che lui e Pezzella sono stai dei pilastri del primo Iachini. Adesso dobbiamo solo toglierci dal pericolo di trovarci nei guai. Vlahovic ha segnato ancora e lo ringrazio pubblicamente da sportivo per la partita giocata. Sono emerse sempre più le sue doti ma chiaramente la situazione contrattuale non è delle più comode. Ribery ha fatto una cosa inspiegabile, in campo quell’intervento appare veramente pericoloso al limite della follia.