Ribery: “Chiedo scusa per l’espulsione, non volevo entrare male”

Un’espulsione che poteva costare caro. Per fortuna la Fiorentina è riuscita comunque a strappare un punto che, alla luce degli altri risultati nella zona bassa della classifica, si rivela prezioso in ottica salvezza. Franck Ribery, su Instagram, ha commentato l’episodio che lo ha visto protagonista (in negativo) al 51° di Genoa-Fiorentina: “Ragazzi, mi spiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono già scusato. Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi e attenti. Avanti così!”