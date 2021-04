Caceres: “Punto d’oro. Serve uno che ci carichi sempre come Iachini”

Il jolly viola Martin Caceres ha preso la parola dopo il pareggio per 1-1 in casa del Genoa. Questo il suo pensiero pubblicato dalla Fiorentina sui propri canali social: “Possiamo dire che è un punto d’oro per come si è messa la gara nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona partita. Cosa è mancato per vincerla? Se analizziamo la partita ci manca sempre qualcosa. In questo periodo non ci sta andando benissimo ma è difficile per tutti quando resti in 10 uomini nel secondo tempo dopo il cambio di allenatore. Dobbiamo pensare partita dopo partita, dare il massimo e fare punti. Serve una persona che ci carica sempre come Beppe. Dobbiamo andare in tranquillità e pensare a fare punti”.