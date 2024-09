I convocati di Palladino per la sfida di Bergamo: Gudmundsson ancora fuori

Ecco la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani a Bergamo. Gudmundsson sì oppure Gudmundsson no?

La notizia più attesa della giornata dai tifosi viola era sicuramente la lista dei convocati per la sfida di domani a Bergamo contro l'Atalanta. L'attesa era soprattutto data dalla possibilità di vedere la prima presenza di Albert Gudmundsson tra i convocati, ma sia Palladino che tutto il popolo viola dovrà aspettare almeno un'altra settimana: infatti il giocatore islandese non partirà per Bergamo con la squadra viola. Ecco la lista completa: