L'Atalanta di Maurizio Sarri non ha ancora assunto la fisionomia che il tecnico ex Lazio vorrebbe. In vista della sfida di Firenze, Sarri deve affrontare una vera emergenza infortuni. Questi sono i convocati dei nerazzurri, con assenze di peso come quelle di Scamacca, Bellanova, Kolasinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien.

Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- Éderson (13)

- Elmas Eljif (99)

- Gaetano Gianluca (70)

- Idele Javison (41)

- Kristensen Thomas (31)

- Krstović Nikola (90)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Plaia Matteo (53)

- Rowe Jonathan (11)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Sonzogni Mattia (51)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)