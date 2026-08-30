David Guetta, voce storica della Fiorentina e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la pesante caduta della Fiorentina contro il Frosinone: (FIRENZEDINTORNI.IT)

Sconcertante. E’ difficile trovare altre parole per raccontare l’inabissamento viola dalla mezz’ora in poi. E’ vero che si è messa di mezzo anche la sfortuna tra pali e fuorigioco al centimetro, ma il Frosinone ha giocato meglio, correndo di più, molto di più, e dando sempre l’impressione di sapere sempre cosa fare con il pallone tra i piedi. La Fiorentina invece si è appoggiata su Atta, abulico, e soprattutto sul volonteroso Mastantuono che parte sempre in dribbling, è bravo, ma non abbastanza per incidere da solo e poi deve capire da quale parte del mondo sia precipitato