Gosens rivela: “Il 30/8 mattina ero convinto di restare, è stato tutto assurdo”

Gosens racconta di aver parlato prima col ds, poi con l'allenatore, tutto questo mentre l'Alte Forsterei, lo stadio dell'Union Berlino, si stava riempiendo e i tifosi avevano già cominciato a cantare cori contro di lui. "Difficile immaginare qualcosa di più assurdo", ammette. Al suo posto ha esordito il giovane Tom Rothe, che ha saputo tutto a mezz'ora dal fischio d'inizio: "Gli ho creato un disagio assoluto. Ero scioccato, anche per me è stata una situazione spiacevole e brutta".

E allora perché la Fiorentina?

"Sapevo razionalmente che avrei accettato l'offerta se fosse arrivata due settimane prima. Anche se la situazione era davvero schifosa, sapevo che era la cosa giusta per me e la mia famiglia”, conclude Gosens, che sottolinea quanto sia stato a proprio agio a Berlino e quanto sia stato difficile per lui lasciare all'ultimo secondo la squadra. Ma la voglia di tornare in Italia, una volta che la Fiorentina ha fatto un passo verso di lui, era davvero troppa.