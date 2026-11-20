Sono felice alla Fiorentina ed è qui che voglio essere adesso
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
In un'intervista a Record, Pedro Goncalves ha parlato del suo adattamento alla Fiorentina e della possibilità di essere riscattato:
Sono felice alla Fiorentina ed è qui che voglio essere adesso. Mi piace molto il tecnico Vanoli. Ho visto che ha parlato bene di me, ma anche se parlava male mi sarebbe piaciuto comunque. Devo dare il mio meglio per ripagare la fiducia che lui e i direttori della Fiorentina mi stanno conferendo. Devo restituire qualcosa sul campo.
L'adattamento
Sta andando bene. Sono arrivato senza ritmo di gioco, avevo bisogno di entrare in forma. Poi dovevo adattarmi al cambiamento dopo sei anni nello stesso club con la stessa routine. Trasferirsi in un altro paese e cercare una casa è piuttosto stressante per la famiglia. Ho dovuto adattarmi alla città, al club. Facciamo più palestra. Poco a poco sto riuscendo a mostrare il mio calcio e spero di migliorare d'ora in poi. La lingua? Il club fornisce un insegnante e avendo giocato anche in Spagna, capisco subito le parole. Sono simili, anche con il portoghese. Parlare è più difficile. Mescolo spagnolo, italiano e portoghese.
La Serie A
Ci sono diverse squadre che lottano per l'Europa e per il titolo, tutte le partite sono difficili. Le squadre italiane sono molto attente ai dettagli. Ci sono squadre come Roma, Frosinone o Monza che giocano uomo a uomo, bisogna pensare più in fretta.
Il riscatto futuro
La Fiorentina non mi ha comunicato niente e io non voglio neanche parlarne ora. Voglio stare calmo e pensare alla vita di tutti i giorni. Siamo solo a novembre e il mio obiettivo è giocare, dare il massimo, allenarmi bene ogni giorno, cercare di vincere quante più partite possibile e cercare di partecipare a quante più partite possibile. Mi piace la città e il club. Ecco perché spero di dare il meglio di me. Più tardi vediamo cosa succede.
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