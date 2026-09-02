Un carico di entusiasmo, maturità e una gran voglia di fare la differenza al suo primo vero impatto con il massimo campionato italiano. Wilfried Gnonto si è presentato ufficialmente come nuovo calciatore della Fiorentina ai canali del club gigliato, raccontando le prime sensazioni dopo l'arrivo in riva all'Arno.

"Un onore essere qui: è la mia prima volta in Serie A"

L'attaccante azzurro non ha nascosto l'orgoglio per la chiamata della società viola: "Sono molto contento, davvero soddisfatto. Per me è un onore essere qui alla Fiorentina e non vedevo l’ora di iniziare. Torno in Italia, ma questa sarà comunque la mia prima esperienza in Serie A in prima squadra: farlo in un club come la Fiorentina è motivo di grande orgoglio. Non vedo l’ora di giocare e di conoscere tutti i compagni".

"Tante esperienze all'estero che mi hanno fatto crescere"

Nonostante la giovane età, il classe 2003 vanta già un bagaglio internazionale importante maturato tra Svizzera, Inghilterra e Nazionale: "Penso di essere giovane ma di avere già molte esperienze diverse alle spalle. Tutte queste tappe mi hanno fatto maturare e crescere parecchio: ora voglio far vedere questo mio bagaglio qui in Italia".

L'impatto con il Viola Park, Commisso e Mister Grosso

Infine, l'azzurro ha raccontato i primi incontri al centro sportivo e la grande spinta motivazionale con cui inizia la sua avventura a Firenze: "Ho incrociato un po' tutti al Viola Park, dal Presidente Commisso a mister Grosso. Mi hanno accolto benissimo, ho trovato persone entusiaste di vedermi e spero di ripagare subito questa fiducia sul campo. Ho tantissima voglia, volevo fortemente essere qui. Ora arriva la parte più bella: so cosa posso dare, conosco le mie qualità e voglio metterle subito a disposizione della squadra e del mister".