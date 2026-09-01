Tutti i dettagli sull'arrivo dell'ex Leeds
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Wilfired Gnonto è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Arrivato ieri intorno alle 22, nell giornata di oggi ha svolto le visite mediche di rito è ha firmato il contratto che lo legherà ai viola in prestito con diritto di riscatto. Il contratto dell'ex Leeds è stato depositato.
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