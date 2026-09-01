Wilfired Gnonto è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Arrivato ieri intorno alle 22, nell giornata di oggi ha svolto le visite mediche di rito è ha firmato il contratto che lo legherà ai viola in prestito con diritto di riscatto. Il contratto dell'ex Leeds è stato depositato.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.