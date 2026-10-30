Il Giudice Sportivo ha diramato i provvedimenti relativi alla nona giornata di Serie A 2026/27. Tra le decisioni figura la squalifica di Kristian Thorstvedt, che sarà costretto a saltare Sassuolo-Fiorentina, in calendario lunedì prossimo.

Una defezione importante per Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera viola e oggi alla guida dei neroverdi, che dovrà rinunciare al centrocampista norvegese, accostato a lungo alla squadra gigliata e protagonista di una trattativa nella scorsa sessione estiva di mercato.

Thorstvedt è stato fermato per una giornata dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro la Lazio. Il centrocampista è stato punito per un grave fallo di gioco ai danni di Zaccagni, episodio che gli è costato il cartellino rosso diretto e la conseguente squalifica.

Multa alla Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha inoltre comminato una sanzione di 2.000 euro alla Fiorentina per il lancio di un petardo sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori durante la partita di ieri sera contro l’Atalanta, disputata allo stadio Franchi.