Il dirigente di lungo corso Pino Vitale parla così a Lady Radio all'indomani del pareggio con l'Atalanta

La squadra è più forte, mi piacerebbe che il mister ci desse una spinta in più e sono certo che lo farà: ho grande fiducia, a differenza dell'anno scorso quando eravamo dominati dalla paura. Ci sono formazioni talmente deboli che la Fiorentina non c'entra davvero nulla con loro. La Fiorentina chiuderà nella parte sinistra della classifica. Vanoli? È una persona squisita, però continua a ripetere in ogni partita che siamo sulla strada giusta: io vorrei vederli sul campo questi progressi. Da lunedì in poi mi aspetto altri risultati. La Fiorentina ha una mediana che fa poco filtro e la difesa incassa tre gol a gara. Abbiamo elementi importanti in attacco, io aspetto sempre Goncalves perché lo reputo un giocatore forte, ma se non lo schiera significa che non è ancora pronto. Oulai? L'allenatore ha detto che non parla la lingua, ma il calcio è un linguaggio universale: va trovata un'intesa. In mezzo al campo non abbiamo ancora trovato l'equilibrio. A me Pellegrino piaceva, ma non gli arriva un cross. La Fiorentina ha ampi margini di miglioramento. Da due o tre anni a questa parte manca un vero leader, un trascinatore alla Veron o alla Matic