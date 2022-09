Fruk: “Fiorentina, difficoltà in Primavera. Ora è ok, ma non penso al futuro”

“Fiorentina Primavera? Era il momento giusto, ma è stato un periodo difficile. La pandemia ha chiuso tutto, nessuno ha pensato al calcio. Poi è arrivato uno sfortunato infortunio che mi ha tenuto fuori per molto tempo, perché nessuno sapeva cosa diagnosticarmi. L’ho risolto in Croazia e mi sono ritrovato, ora sto vivendo un nuovo inizio. In quel momento la cosa più importante per me era giocare, ritrovare la fiducia che avevo perso a causa dell’infortunio e godermi il calcio. Ho avuto tutto questo a Dubrava e sono estremamente grato a loro per l’opportunità. La Fiorentina ha ancora il mio cartellino? Non voglio distrarmi. Di tutto questo si occupa il mio agente in modo che io possa concentrarmi sul calcio. Il focus è esclusivamente su Gorica e vedremo cosa riserva il futuro”.