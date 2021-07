FOTO VN – Al centro sportivo arriva l’agente Lucci: quanti giocatori in ballo

L'importante agente a colloquio con Pradè

Grazie al lavoro del nostro Nicolò Schira, possiamo sbilanciarci sul gradimento della Fiorentina per i primi due nomi; quanto a Maggiore, i rapporti non idilliaci con lo Spezia potrebbero complicare la trattativa, e su Perin la Juventus non fa sconti. In ogni caso, sarebbe una soluzione alternativa a Dragowski, saldo tra i pali della porta viola.