"Vanoli? Ci fa sudare, tanto"
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Non un periodo semplicissimo per Atta, alle prese con qualche problema fisico. Al Corriere Fiorentino, il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche del suo momento in viola:
Veniamo a lei, finora non ha reso per quello che potrebbe.
«Vero, ne sono consapevole. Mi manca il gol, tantissimo. Ci sono andato vicino, qualche volta ho sbagliato e in altre sono stato sfortunato. Devo incidere di più, devo mettermi nelle condizioni di fare la differenza. Ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene e sono convinto che questa sosta mi servirà per entrare in forma».
Vanoli la sta provando anche da trequartista. Si trova a suo agio?
«Ho iniziato centrocampista centrale, ma ormai sono abituato a giocare mezzala. Lì mi trovo bene perché partendo da dietro ho più spazio e possibilità di incidere, a Udine poi ho avuto un maestro come Runjaic: lui è stato fondamentale, mi ha spinto a determinare le partite e a fidarmi delle mie qualità. Giocare dietro alla punta comunque mi piace, avrò bisogno di trovare i movimenti giusti ma mi metto a totale disposizione. Per me sarà un’altra occasione per crescere».
Che tipo è Vanoli? È davvero un sergente di ferro come si dice?
«Ci fa sudare, tanto (ride, ndr ). Ma questo per noi è un bene perché abbiamo una gran voglia di risalire».
L’Europa è possibile?
«Non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti. Il talento non ci manca».
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