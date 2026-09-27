Alla Nazione, Pedro Gonçalves ha raccontato anche la sua vita fuori dal campo. Da Firenze alla voglia di rimanere in Italia:

«La cosa di cui sono più felice oggi, mentre iniziamo questa intervista? Che ho appena firmato il contratto per la casa di Firenze. Per me è molto importante che chi ho accanto possa vivere in tranquillità, starmi vicino, essere felice».

Usciamo dal campo, dal Viola Park, per due passi a Firenze?

«Città fantastica. L’ho vista un po’ girellando in centro con mia moglie. Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato il suo compleanno».

Con sosta al ristorante, ovviamente.

«E ho mangiato la mia prima bistecca alla fiorentina. Che spettacolo».

Gli allenamenti, un giretto in città, e poi? Il suo hobby, il passatempo che più la rappresenta qual è?

«Gioco alla PlayStation. Accendo Fifa e Call of Duty e mi metto lì bello tranquillo».

E magari sfida qualcuno dei suoi nuovi compagni di avventura: a proposito, i primi amici, oltre che colleghi, in viola chi sono stati?

«Dai, con João Mário e Beto parliamo la stessa lingua ed è normale che ci siamo trovati in sintonia più in fretta. E poi anche con Luca, Luca Lezzerini, è nato un rapporto di grande amicizia».

Dal Portogallo a Firenze: e la storia viola porta dritta a Rui Costa. Magari ha avuto modo di sentirlo...

«No, per la verità, no. E poi, se lo ricordi, abbiamo indossato due maglie molto... diciamo diverse (altra risata di cuore, a voler sottolineare che Benfica e Sporting non vanno esattamente d’accordo, ndr). Comunque, Rui ha scritto delle pagine bellissime della Fiorentina, lo so bene. Lui ha fatto molto. Un altro portoghese che è passato di qui e che mi piace è stato Nuno Gomes, ma...».

Dica pure.

«Parlare di campioni, di chi ha fatto cose importanti nella storia della nostra, mi fa pensare al futuro, a quello che potrei fare io...».

Ovvero?

«Il calcio, lo sport è una sfida continua e quindi perché non pensare che un domani possa aver fatto io qualcosa di più?».