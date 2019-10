Fra poco via al match delle 12.30, con i viola che affronteranno l’Udinese. Soliti undici per Montella, che conferma in toto il 3-5-2, mentre Tudor risponde con una formazione speculare puntando sulla coppia d’attacco Okaka-Nestorovski. Out De Maio, al posto di Becao gioca Opoku:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Sema; De Paul; Okaka, Nestorovski.