Flachi: “Vlahovic, non ti insegno nulla. Chiesa controvoglia è un errore, può fare ancora il bene della Fiorentina”

Ecco di seguito le opinioni di Francesco Flachi, espresse in diretta radio al Pentasport di Radio Bruno:

“Il lavoro di Montella si è visto, alle volte è anche più facile lavorare coi giovani, molto volenterosi. Però siamo molto, molto leggerini… Il giocatore che mi ha convinto di più è Vlahovic, pronto per la prima squadra e per giocare, non so quanto, ma lui e Ranieri sono i due che hanno più personalità. Non che ci volesse tanto a scavalcare Simeone, ma Dusan ha quelle maniere cattive che contraddistinguono l’attaccante. Penso che ci sarà, o per entrare o per giocare in coppia con una prima punta, ancora non da primo attaccante. Non mi sento di consigliarlo, penso abbia già malizia, movimenti e cattiveria.

La difesa abbastanza bene, è giovane e gioca insieme da tre partite, qualche sbavatura ci può stare…

Chiesa è un ragazzo che ci tiene, non si può negare a nessuno la possibilità di scegliere, e per la Fiorentina ha sempre dato il massimo. Ricordiamoci che può fare ancora il bene della squadra, sia rimanendo che portando liquidità. Tenerlo controvoglia oppure aumentargli di molto lo stipendio non sarebbe sano, non farebbe bene al gruppo.”