Fiorentina U17, i viola bloccano la Juventus a Torino: finisce in parità

I ragazzi di Galloppa riacciuffano la Juventus sull'1-1

Al campo Ale&Ricky di Vinovo Juventus-Fiorentina finisce 1-1. Una partita combattuta quella valevole per la ventesima giornata di campionato che regala un punto a testa e muove di poco la classifica di entrambe le squadre: rete di Anghele per i padroni di casa in apertura e di Baroncelli nel finale per i gigliati. La Fiorentina di Galloppa sale a quota 32 punti e resta in zona playoff.