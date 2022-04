Fiorentina U15 e U16, vittorie di prestigio: accedono alle finali nazionali

U15 e 16 direttamente alle finali: decisive le vittorie con il Pisa

Risultato di prestigio degli Under 15 della Fiorentina allenati da mister Magera che hanno sconfitto il Pisa tagliando il traguardo da primi in classifica saltando così i due turni di play off accedendo quindi direttamente agli ottavi di finale [LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA]. Nell'ultima gara della regular season infatti i baby viola hanno battuto il Pisa 2-1 grazie alle reti di Maiorana ed Evangelista, tre punti che consentono ai viola di raggiungere quota 43 con la vetta solitaria distaccando il Bologna di due punti e tre l'Empoli. Per la corsa scudetto i viola incontreranno una delle squadre che uscirà dai play off.