Il tecnico viola presenterà la sfida contro i granata dal Media Center del Viola Park

Redazione VN
david pizarro

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Fabio Grosso presenta Fiorentina-Torino. L’allenatore viola interverrà in conferenza stampa domani, venerdì 4 settembre, alle ore 12.30.

L’incontro con i giornalisti si svolgerà presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

Grosso

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