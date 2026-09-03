Il tecnico viola presenterà la sfida contro i granata dal Media Center del Viola Park
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Fabio Grosso presenta Fiorentina-Torino. L’allenatore viola interverrà in conferenza stampa domani, venerdì 4 settembre, alle ore 12.30.
L’incontro con i giornalisti si svolgerà presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.
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