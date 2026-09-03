Beto indosserà il 23, Njie ha scelto il 25 e Gnonto il 29. Il club viola ha ufficializzato tutte le numerazioni

Redazione VN
david pizarro

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La Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali i numeri di maglia scelti dagli ultimi acquisti del mercato estivo. Pedro Gonçalves indosserà il 28, mentre Beto ha optato per il 23. Il 25 è stato assegnato a Njie e il 29 a Gnonto.

Di seguito l’elenco completo:

  • 2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)
  • 3 – Radu-Matei Dragusin
  • 4 – Marco Brescianini
  • 5 – Marin Pongračić
  • 6 – Luca Ranieri
  • 14 – Arthur Eric Kolawolé Atta
  • 17 – João Mário Neto Lopes
  • 19 – Luca Lezzerini
  • 20 – Alejandro Jiménez Sánchez
  • 21 – Victor Valdepeñas Talavera
  • 23 – Beto
  • 25 – Njie
  • 27 – Cher Ndour
  • 28 – Pedro Gonçalves
  • 29 – Gnonto
  • 30 – Franco Mastantuono
  • 32 – Mateo Pellegrino
  • 33 – Viery Fernandes Santos Lopes
  • 42 – Christ Ravynel Inao Oulai
  • 43 – David De Gea Quintana
  • 44 – Nicolò Fagioli
  • 53 – Oliver Christensen
  • 65 – Fabiano Parisi
  • 70 – Federico Croci
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