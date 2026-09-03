Beto indosserà il 23, Njie ha scelto il 25 e Gnonto il 29. Il club viola ha ufficializzato tutte le numerazioni
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La Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali i numeri di maglia scelti dagli ultimi acquisti del mercato estivo. Pedro Gonçalves indosserà il 28, mentre Beto ha optato per il 23. Il 25 è stato assegnato a Njie e il 29 a Gnonto.
Di seguito l’elenco completo:
- 2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)
- 3 – Radu-Matei Dragusin
- 4 – Marco Brescianini
- 5 – Marin Pongračić
- 6 – Luca Ranieri
- 14 – Arthur Eric Kolawolé Atta
- 17 – João Mário Neto Lopes
- 19 – Luca Lezzerini
- 20 – Alejandro Jiménez Sánchez
- 21 – Victor Valdepeñas Talavera
- 23 – Beto
- 25 – Njie
- 27 – Cher Ndour
- 28 – Pedro Gonçalves
- 29 – Gnonto
- 30 – Franco Mastantuono
- 32 – Mateo Pellegrino
- 33 – Viery Fernandes Santos Lopes
- 42 – Christ Ravynel Inao Oulai
- 43 – David De Gea Quintana
- 44 – Nicolò Fagioli
- 53 – Oliver Christensen
- 65 – Fabiano Parisi
- 70 – Federico Croci
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