La Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali i numeri di maglia scelti dagli ultimi acquisti del mercato estivo. Pedro Gonçalves indosserà il 28, mentre Beto ha optato per il 23. Il 25 è stato assegnato a Njie e il 29 a Gnonto.

Di seguito l’elenco completo:

2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)

3 – Radu-Matei Dragusin

4 – Marco Brescianini

5 – Marin Pongračić

6 – Luca Ranieri

14 – Arthur Eric Kolawolé Atta

17 – João Mário Neto Lopes

19 – Luca Lezzerini

20 – Alejandro Jiménez Sánchez

21 – Victor Valdepeñas Talavera

23 – Beto

25 – Njie

27 – Cher Ndour

28 – Pedro Gonçalves

29 – Gnonto

30 – Franco Mastantuono

32 – Mateo Pellegrino

33 – Viery Fernandes Santos Lopes

42 – Christ Ravynel Inao Oulai

43 – David De Gea Quintana

44 – Nicolò Fagioli

53 – Oliver Christensen

65 – Fabiano Parisi

70 – Federico Croci