Quattro giovani della Fiorentina sono stati convocati dal tecnico Enrico Battisti per il primo raduno stagionale della Nazionale Under 15. Si tratta dei difensori Nicolò Bovo e Alessio Piu e degli attaccanti Matteo Andrejić e Omar Canu, tutti nati nel 2012.

I quattro viola fanno parte dei 33 convocati che si ritroveranno il 7 e l’8 ottobre al Centro Sportivo Novarello, a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.

Il raduno servirà a preparare la prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival, in programma in Azerbaigian dal 24 al 30 ottobre. Un’occasione per i ragazzi del vivaio viola di mettersi in mostra e conquistare un posto per l’appuntamento internazionale.