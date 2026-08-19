La Fiorentina ha comunicato data e orario della conferenza stampa di presentazione di Mastantuono

Redazione VN
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La Fiorentina comunica che domani, giovedì 20 agosto, alle ore 14, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Franco Mastantuono.

L’appuntamento è fissato presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, dove il nuovo giocatore viola incontrerà per la prima volta ufficialmente la stampa.

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