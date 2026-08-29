Per Fiorentina-Frosinone quasi tutto esaurito
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Per Fiorentina-Frosinone, match del centenario gigliato, il Franchi ha risposto presente. Secondo i dati emessi dalla Fiorentina, infatti, sono 23.132 gli spettatori presenti allo stadio, con un incasso lordo di € 664.222,56.
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