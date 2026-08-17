Dal 23 agosto al 13 settembre, il Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio ospiterà la mostra Cent’anni di Fiorentini. Dentro e fuori lo stadio, promossa da ACF Fiorentina insieme all’Archivio Foto Locchi e con il patrocinio del Comune di Firenze. In occasione del Centenario viola, tredici fotografie racconteranno la storia della Fiorentina da un punto di vista particolare: non attraverso campioni, partite e trofei, ma attraverso i tifosi e il loro legame con la squadra e la città. Dagli anni Trenta alla metà degli anni Novanta, le immagini mostrano uomini, donne, bambini e famiglie nelle strade, sui tram, a Campo di Marte e sugli spalti.

Il presidente viola Giuseppe B. Commisso ha spiegato così il significato dell'iniziativa: «Attraverso questa mostra, realizzata grazie allo straordinario patrimonio dell’Archivio Storico Foto Locchi, abbiamo voluto rendere omaggio a Firenze e a tutti i tifosi della Fiorentina. Perché i veri protagonisti del nostro secolo di storia sono proprio i Fiorentini. Sono loro che, anno dopo anno, generazione dopo generazione, con la loro passione e il loro senso di appartenenza, hanno contribuito a costruire l’identità della Fiorentina. Per questo abbiamo scelto di spostare l’obiettivo: non il campo da gioco, ma i tifosi sugli spalti, le persone e il loro amore per la maglia viola. E non è un caso che questa esposizione trovi spazio nel cuore di Firenze: volevamo che fosse accessibile a tutti, perché la storia della Fiorentina appartiene all'intera città e a chiunque ne condivida la passione».

“Ci sono storie che appartengono a una squadra e storie che appartengono a una città. Quella della Fiorentina, da cento anni, è entrambe – ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Le fotografie dell’Archivio Foto Locchi raccontano proprio questo legame: i tifosi, le famiglie, le domeniche allo stadio, le strade e l’attesa prima della partita. Raccontano una Firenze che nel tempo è cambiata, ma che ha continuato a riconoscersi nel viola. È il valore della memoria: farci ritrovare, attraverso immagini di ieri, dentro una storia che sentiamo ancora nostra. Per questo è particolarmente significativo che la mostra sia allestita nel Cortile di Michelozzo, nel cuore di Palazzo Vecchio. Qui trova spazio un secolo di storia viola, fatto non soltanto di partite e campioni, ma soprattutto delle persone che hanno vissuto, amato e tramandato questa passione”.

Le fotografie permettono inoltre di osservare i cambiamenti della società fiorentina nel corso del Novecento, dagli abiti alle abitudini fino al modo di vivere lo stadio e gli spazi pubblici. Le opere provengono dall'Archivio Foto Locchi, che conserva oltre cinque milioni di scatti e circa 300mila immagini digitalizzate. La mostra diventa così un omaggio non soltanto ai cento anni della Fiorentina, ma soprattutto alle generazioni di tifosi che hanno costruito e tramandato il legame tra Firenze e la maglia viola.