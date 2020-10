Fiorentina, Bennacer è un rimpianto? Ad oggi è tra i migliori registi del campionato

Ismael Bennacer sta vivendo un periodo d’oro. Il centrocampista algerino è il fulcro assoluto del gioco del Milan e ieri sera nella larga vittoria dei rossoneri in Europa League ha sfoderato l’ennesima prestazione superlativa della stagione. L’ex Empoli fu ad un passo dal trasferimento in viola nella sessione estiva del 2019 prima di passare alla corte dell’allora tecnico rossonero Giampaolo. Lo scorso anno, dopo aver vinto la Coppa d’Africa conquistando addirittura il premio di miglior calciatore del torneo, era infatti arrivato a Milano dopo un lungo corteggiamento da parte della Fiorentina. L’andamento della scorsa stagione però non aveva sicuramente fatto disperare i tifosi viola, anzi. Tutti noi ci ricordiamo la prestazione disastrosa con due rigori causati nella vittoria della Fiorentina a San Siro. Con Badelj assoluto dominatore del centrocampo. Le cose però dopo un anno sono nettamente cambiate. Dopo aver subito critiche a non finire (per i tifosi rossoneri era tra i principali floop della campagna acquisti) adesso è letteralmente un trascinatore della squadra di Pioli, al momento capolista della Serie A (CLASSIFICA). Considerando l’ostinata ricerca di un regista da parte della Fiorentina, un giocatore come Bennacer oggi potrebbe essere sicuramente utile alla causa. Certo, con i se e con i ma non si fa la storia. Ma l’evoluzione dell’algerino ci fa capire anche che un giocatore deve essere aspettato, se la società crede nelle sue potenzialità. E che forse è giusto dare fiducia e tempo ai giovani di talento prima di trarre conclusioni affrettate…

“Amrabat non è un regista. Recupera palloni, ma non sa dettare tempi di gioco”