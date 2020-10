D’Agostino: “Amrabat non è un regista, tempi della manovra sbagliati”

Gaetano D’Agostino, ex regista del centrocampo gigliato, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Amrabat è un recupera palloni, un portatore di palla propenso alla ripartenza veloce. Il regista deve addormentare la partita. Lui è un motore perpetuo, ma non sa dettare i tempi. Con un regista vero i viola farebbe un salto di qualità perché saprebbero saltare la prima pressione avversaria. Dalla trequarti in poi ci sono giocatori in grado di creare superiorità numerica. Esplosione di Castrovilli? Già due anni fa dicevo che può diventare una delle mezzali più forti di Europa.