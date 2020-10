Attenti a quei due, Ribery e Callejon adesso insieme. La casa di Josè…

Ribery e Callejon, la Fiorentina riparte dai suoi campioni. Il Corriere dello Sport celebra i due giocatori viola che contro il Padova hanno condiviso il campo per una parte di gara. L’intesa fra loro sarà spontanea, sono destinati a prendere per mano la squadra e a far divertire i tifosi che sono curiosi di vederli all’opera insieme. Intanto Callejon ha preso casa, ha scelto quella in cui si sarebbe dovuto trasferire Ribery dopo aver subito un furto. Alla fine il francese è rimasto dov’era ma la sua famiglia è tornata in Germania. Nell’abitazione dello spagnolo c’è anche un’area fitness per svolgere attività fisica anche lontano dal centro sportivo.