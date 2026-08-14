Le scelte di mister Grosso sui convocati per la sfida di questa sera

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCO COMMISSO VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA FABIO GROSSO

VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"

E' tutto pronto per dare definitivamente inizio all'era Fabio Grosso. Questa sera la sua Fiorentina scenderà in campo per il primo impegno ufficiale contro il Benevento valido per i 32esimi di Coppa Italia. La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati, ecco le scelte di mister Fabio Grosso.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PARTITA

Questa la lista completa dei convocati viola:

Portieri

Luca Lezzerini, David De Gea, Oliver Christensen

Difensori

Dodo, Radu Drăgușin, Marin Pongračić, Luca Ranieri, João Mário, Alex Jiménez, Eman Kospo Niccolò Fortini, Viery, Victor Valdepenas

Centrocampisti

Grosso

Marco Brescianini, Rolando Mandragora, Arthur Atta, Cher Ndour, Christ Oulai, Nicolò Fagioli, Giovanni Fabbian

Attaccanti

Moise Kean, Albert Guðmundsson, Franco Mastantuono, Federico Croci, Brando Mazzeo

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