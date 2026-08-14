Le scelte di mister Grosso sui convocati per la sfida di questa sera
VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"
E' tutto pronto per dare definitivamente inizio all'era Fabio Grosso. Questa sera la sua Fiorentina scenderà in campo per il primo impegno ufficiale contro il Benevento valido per i 32esimi di Coppa Italia. La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati, ecco le scelte di mister Fabio Grosso.
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PARTITA
Questa la lista completa dei convocati viola:
Portieri
Luca Lezzerini, David De Gea, Oliver Christensen
Difensori
Dodo, Radu Drăgușin, Marin Pongračić, Luca Ranieri, João Mário, Alex Jiménez, Eman Kospo Niccolò Fortini, Viery, Victor Valdepenas
Centrocampisti
Marco Brescianini, Rolando Mandragora, Arthur Atta, Cher Ndour, Christ Oulai, Nicolò Fagioli, Giovanni Fabbian
Attaccanti
Moise Kean, Albert Guðmundsson, Franco Mastantuono, Federico Croci, Brando Mazzeo
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