Esaudito il desiderio di Commisso: ufficio della Lega Serie A a New York

“Apriremo quattro uffici della Lega di Serie A all’estero nel corso di questa stagione, il primo probabilmente sarà quello di New York“. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dei lavori della decima edizione del Wired Next Fest in corso a Firenze, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se stesse lavorando alla proposta avanzata dalla Fiorentina di avere una sede della Lega Serie A a New York.

“Cerchiamo un punto di inizio – ha spiegato De Siervo – da cui far partire una strategia di raccolta e di incremento del valore della Serie A in un paese importante come gli Stati Uniti, e da lì cercare di aggredire commercialmente il Canada, il Messico e tutta la parte americana“. Lo scrive l’agenzia di stampa Adnkronos.