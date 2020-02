Eranio torna sul rigore di sabato: “Cutrone? Esultanza esagerata contro la sua ex squadra”

Spesso i calciatori vengono considerati ipocriti quando, segnando contro una loro ex squadra, non esultano. Stavolta accade il contrario: oggi, parlando a Milan TV, Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa, Milan e Nazionale italiana, ha voluto tirare le orecchie a Patrick Cutrone per aver festeggiato troppo nell’occasione del rigore procurato dal giovane centravanti sabato sera: “Contro la società in cui sei cresciuto e che ti ha dato tanto puoi anche evitare di esultare in quel modo – ha detto – a maggior ragione per un penalty così dubbio“.